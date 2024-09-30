名誉領事を務める神戸学院大の岡部芳彦教授＝2月ロシアの侵攻を受けるウクライナが、日本国内唯一となる名誉領事館を10月1日、神戸学院大ポートアイランドキャンパスに開設する。ウクライナ研究で知られ、兵庫県による支援にも携わる岡部芳彦経済学部教授が名誉領事を務め、専門書を所蔵する研究センターを併設。岡部教授は「情報発信や交流の拠点にしたい」としている。名誉領事館は学術や文化の交流促進を目的に外務省の承認