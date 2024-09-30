松本淳一郎被告自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、政治資金規正法違反（虚偽記入）の罪に問われた旧安倍派事務局長で会計責任者の松本淳一郎被告（77）に東京地裁は30日、禁錮3年、執行猶予5年（求刑禁錮3年）の判決を言い渡した。岸田文雄首相退陣のきっかけとなった裏金事件で、旧安倍派側に正式裁判の判決が出るのは初めて。細谷泰暢裁判長は、被告が5年にわたり、実態とかけ離れた政治資金収支報告書を提出し続け