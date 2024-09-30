大分市の日本文理大学出身で、福岡ソフトバンクホークスのプロ2年目、前田純投手が29日の試合で見事なプロ初登板、初勝利の活躍を見せました。 29日、エスコンフィールド北海道で行われたホークス対ファイターズの今シーズン最終戦。この試合でプロ初登板、初先発のマウンドに上がったのが、日本文理大学出身の前田純投手です。 前田は2022年の育成ドラフト10位でホークスに入団。今年7月末