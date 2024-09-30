セガプライズより、「花とゆめ」で連載されていた大人気漫画『学園アリス』グッズが2025年1月より登場！樋口橘先生による、制服姿の「佐倉蜜柑」「今井蛍」「日向棗」「乃木流架」の4人の描き下ろしイラストグッズも展開されます☆ セガプライズ『学園アリス』グッズ 登場時期：2025年1月より順次投入店舗：全国のゲームセンターやオンラインクレーン 白泉社の大人気漫画『学園アリス』のアミューズメント専