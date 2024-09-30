「りぼん」発刊70周年を記念して、セガプライズより『アニマル横町』グッズが登場！主人公「松崎亜美」や「イヨ」「ケンタ」「イッサ」のぬいぐるみやマスコット、雑貨が展開される予定です☆ セガプライズ『アニマル横町』グッズ  登場時期：2025年1月より順次投入店舗：全国のゲームセンターやオンラインクレーン 集英社の少女まんが雑誌「りぼん」が2025年に70周年を迎えることを記念して、代表作品『アニ