日本テレビは３０日、東京・汐留の同局で定例会見を行った。元ＮＥＷＳで歌手の手越祐也が日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・後７時５８分）に復帰することに関して、取締役専務執行委員の福田博之氏は「イッテＱファミリーは仲がいい。『また一緒に仕事をしたい』と思っていた人はスタッフにも多くいる」と述べ「本人が当時のことを反省したことを確認した上で、まずは一度、出演する形になりました」と説明し