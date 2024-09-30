8月17日の公開当初は、池袋シネマ・ロサのみで公開の単館上映だった。9月13日より新宿ピカデリー、TOHOシネマズ 日比谷などで全国公開へと拡大（画像：TOHOシネマズ公式サイトより）現在上映中の劇場映画「侍タイムスリッパー」が話題だ。単館上映のインディーズ映画だったのが、急速に上映館を拡大し、異例の成功を収めている。本作は、第2の「カメラを止めるな！」（2017年に大ヒットしたインディーズ映画。以下、カメ止め）とし