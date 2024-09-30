「藁の楯 わらのたて」でSPを演じる大沢たかお 確かな存在感と演技力で、1990年代からさまざまな映画やドラマで活躍を続けている俳優・大沢たかお。彼が2013年に主演した映画が「藁の楯 わらのたて」だ。「BE-BOP-HIGHSCHOOL」などで知られるコミック作家・きうちかずひろが木内一裕名義で発表した小説を映画化した本作は、とある凶悪犯をめぐるサスペンスミステリー。8年前に少女暴行殺人事件を起こして服役していた犯人・清