台風第１８号（クラトーン）が「非常に強い」水準の秋の台風に成長して移動している。台風第１８号は２〜３日、台湾を貫通した後、韓半島（朝鮮半島）に向かって北上するが、勢いは弱まる見通しだ。韓国気象庁によると、台風第１８号は同日午前９時現在、フィリピン・マニラの北方約６２０キロ付近の海上で時速５キロの比較的遅い速度で北西に進んでいる。最大風速は秒速４７メートル、中心気圧は９４０ｈＰａ（ヘクトパスカル）で