来月転役を控えているボーイズグループＢＴＳ（防弾少年団）のメンバー、Ｊ−ＨＯＰＥ（ジェイホープ、本名チョン・ホソク、３０）が同僚兵士の親睦行事費用を全額支援したという美談が伝えられた。２９日、オンラインコミュニティには９人の兵士がＪ−ＨＯＰＥの写真が入った横断幕を手にしている様子が公開された。横断幕には「チョン・ホソク兵長と白虎新兵教育大隊兵長の同期ＭＴ（短期合宿）。全体協賛および支援：ＢＴＳＪ