佐藤もシーズン序盤は極度の不振に陥り、2軍落ちも経験した(C)産経新聞社開幕から稀に見る混戦状態が続いた2024年のセ・リーグペナントレースだったが、9月28日、巨人の優勝が決定した。そして、昨年王者であり、今季も最後まで巨人に肉薄した阪神は及ばず、連覇を逃した。【動画】「2位確定！」2024年9月29日【 阪神 vs DeNA】 佐藤義則の眼その阪神は9月29日、DeNAに7-6で勝利し、2位を確定させている。Aクラス入りにより連