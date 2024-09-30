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飲酒運転で男性が死亡 逮捕の男「3時間休んだのでいいと思った」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 埼玉県川口市で、18歳の男が飲酒運転によって男性1人を死亡させた
  • 逮捕された男は「3時間くらい休んだのでいいと思った」と話しているという
  • 男は幅2.5mほどの車道で時速100km以上出していたとみられる
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