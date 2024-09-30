【デンバー時事】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平は２９日にロッキーズ戦に出場し、レギュラーシーズン最終戦を終えて５４本塁打、１３０打点で２冠獲得を確実にした。この日は４打数１安打で打率はナ・リーグトップに立てず、三冠王の快挙はならなかった。今季、史上初の「５０本塁打、５０盗塁」を達成した大谷は最終戦で１盗塁を決め、「５４本塁打、５９盗塁」に伸ばして終えた。また、自身初のトリプルスリー（打率３割