【北京時事】中国・北京の天安門広場で３０日、抗日戦争や革命闘争などの犠牲者らをたたえ追悼する「烈士記念日」の式典が開かれた。習近平国家主席ら最高指導部メンバーが出席し、広場に立つ人民英雄記念碑に献花した。式典には、最高指導部を構成する習主席ら７人の共産党政治局常務委員のほか、軍や各界の代表ら２４００人超が参加。冒頭、犠牲者らに黙とうをささげた後、記念碑に花を手向けた。