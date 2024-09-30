モデルの識別をしやすくための名称変更を実施トヨタの北米法人は2024年9月26日、新型「RAV4 プラグインハイブリッド」2025年モデルを発表しました。これまでは「RAV4 プライム」として販売されましたが、名称変更が実施されました。トヨタ「RAV4 プラグインハイブリッド」2025年北米モデルRAV4は1994年に登場したミディアムサイズSUVです。日本では3代目をもって販売終了しましたが、5代目となる現行型が2019年に発売され