【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）のリサが来月４日にシングル「ＭｏｏｎｌｉｔＦｌｏｏｒ」を発売する。ソニー・ミュージックエンタテインメント・コリアが３０日、発表した。８月に発売した「ＮｅｗＷｏｍａｎ」以来、約２カ月ぶりの新曲で、米ロックバンドのシックスペンス・ノン・ザ・リッチャーの曲「ＫｉｓｓＭｅ」をサンプリングして制作した。リサは米ニューヨー