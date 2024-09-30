不二家は10月1日、ロングセラーブランド「ルック」から、冬季限定の洋酒を使用した商品を発売する。不二家 「ルック(ラムレーズンバターサンド味)」中身イメージ【関連記事】不二家洋菓子店『クリスマスケーキ 2024』予約特典でプレート皿をプレゼント、あまおう苺･和栗･ピスタチオなどのケーキをラインアップ、Snow Manのオーナメント付きケーキも洋酒を使用した“ちょっと贅沢で大人な”ルック。夜のリラックスタイムに向いた大