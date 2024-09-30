今年1月にデビューしたばかりの新人K-POPボーイズグループDXMON（ダイモン）からメンバーが一人脱退した。【写真】デビューから5日で解散したK-POPガールズグループDXMONの所属事務所H MUSICエンターテインメントは9月29日、公式ファンカフェを通じてJO（ジョー）の脱退を発表した。事務所は「最近、JOが健康上の理由で休息期間を過ごした。当社と深みのある議論の末、DXMONでの活動を終了することにした」とし、「新たな道を歩むJ