自民党の派閥の政治資金を巡る事件で、安倍派の会計責任者に対して東京地裁は禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。自民党の安倍派で会計責任者を務めた松本淳一郎被告（77）は、政治資金パーティーの収入約6億7000万円について、収支報告書に嘘の記載をしたなどの政治資金規正法違反の罪に問われています。東京地裁は30日の判決で「キックバックの継続について、幹部らで話し合われるなど、やめる契機を得たの