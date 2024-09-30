［東京３０日ロイター］ - 伊藤忠は３０日、各国競争法の手続きが完了したとして、衣料品メーカーのデサントへの株式公開買い付け（ＴＯＢ）を１０月１日に開始すると発表した。買付価格は１株４３５０円で総額１８２６億円、デサント株の非公開化を目指す。同社は８月にＴＯＢの決定を発表した際、日本と中国の競争法における手続きに一定の時間がかかるとして１１月中旬までの開始を目指すとしていたが、必要な手続きが