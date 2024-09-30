【モデルプレス＝2024/09/30】3人組バンド・Mrs.GREEN APPLEの大森元貴が9月29日、自身のInstagramを更新。眉ピアス風のアクセサリーを着けた近影を公開した。【写真】ミセス大森、眉ピアス？オフショット公開◆大森元貴、“眉ピアス”姿公開この日、大森は膝上丈のパンツにブーツを合わせた秋の装いの写真を投稿。右眉毛には、眉ピアス風のアクセサリーを着けており、大森はキュッと口角を上げている。◆大森元貴の投稿に反響この