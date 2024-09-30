30日午後、TOMORROW X TOGETHERが「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : PROMISE＞ IN ASIA」のため仁川（インチョン）国際空港を通じてインドネシア・ジャカルタへ出国した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・TOMORROW X TOGETHER、日本で異例の記録！7月発売のシングル「誓い」が再びオリコン1位に・TOMORROW X TOGETHER、京セラドームでの追加公演が