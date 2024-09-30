【ニューヨーク時事】米大リーグのマーリンズは２９日、スキップ・シューメーカー監督が退任すると発表した。就任１年目の昨季はチームをプレーオフ進出に導き、ナ・リーグ最優秀監督に選ばれたが、今季は６２勝１００敗でナ東地区の最下位に終わった。