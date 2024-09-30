ヤクルトは３０日、嘉弥真新也（３４）、尾仲祐哉（２９）両投手、三ツ俣大樹内野手（３２）のほか、育成の近藤弘樹（２９）、嘉手苅浩太（２１）、下慎之介（２２）各投手、フェリペ捕手（２５）と来季の契約を結ばないと発表した。