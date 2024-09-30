【乙骨の婚約指輪】 予約期間：9月30日10時～11月17日23時まで 12月 発送予定 価格：22,000円 バンダイは、「乙骨の婚約指輪」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月30日10時より予約受付を開始した。発送は12月を予定し、価格は22,000円。 本商品は「劇場版 呪術廻戦 0」より乙骨と里香の婚約指輪を再現したリング。Sil