30日、米津玄師さんが、自身のＸを更新。「ハチ」名義で発表した楽曲「ドーナツホール」のフルアニメーションミュージックビデオが制作されたことについて、自身の思いなどを明かしました。【写真を見る】【ハチ(米津玄師）】「この曲で少年漫画のような物語を作りたいと夢想していた」「ドーナツホール」ＭＶへの思い明かす「やっぱりわたしはここから出発したんだなと改めて実感」「ドーナツホール」は、ハチ（米津玄師さ