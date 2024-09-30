自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件で、政治資金規正法違反（虚偽記入）に問われた「清和政策研究会」（旧安倍派）の松本淳一郎・会計責任者（７７）に対し、東京地裁は３０日、禁錮３年、執行猶予５年（求刑・禁錮３年）の有罪判決を言い渡した。松本被告は、２０１８〜２２年分の派閥の政治資金収支報告書に、派閥から議員側に還流したり議員側がプールしたりしたパーティー収入のノルマ超過分計約６億７５００万円を