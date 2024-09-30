プロ野球は３０日、戦力外通告期間がスタートし、巨人とヤクルトの２球団で通達が行われた。第１次は２軍の全日程終了翌日からクライマックスシリーズ開幕前日の１１日まで。ただ、今年からファーストステージ敗退の２球団のみ、最後の試合の翌日まで延長された。（遠征で異動を伴う場合は翌々日まで）第２次通告期間は、ＣＳ全日程終了の翌日から日本シリーズ終了翌日まで。この日は巨人では右の大砲として期待されていた