十日町市内の一般住宅に侵入し、現金とコート1点を盗んだとして30日、無職の男（45）が再逮捕されました。再逮捕されたのは十日町市に住む無職の男（45）です。警察によりますと、男は去年の9月28日の午後5時ごろから10月4日の午後5時ごろまでの間に、十日町市内の一軒家に侵入し、現金4万8千円とブランド物のコート1点（時価約6万円相当）を盗んだ疑いがもたれています。被害者からの届け出で事件が発覚。男と被害者