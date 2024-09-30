正式日本デビューをかけて競い合うK-POPリアリティサバイバル「Re:Born」がついに幕を開けた。日本では9月27日からスぺ-スシャワーTVとABEMAで放送され、番組や出演アーティストのグローバルファン向けには翌9月28日から番組公式YouTubeにて#1本編の世界配信（※日本を除く）が始まり、韓国・インドネシア・香港・タイなどのアジアだけでなく、アメリカやヨーロッパからも視聴され反響を呼んでいる。番組冒頭。暗闇の中に一筋の光