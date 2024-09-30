Red Velvetが、マカオ公演を最後にアジアファンコンサートツアーを成功裏に終了した。Red Velvetは9月28〜29日、マカオのSTUDIO CITY EVENT CENTERで「2024 Red Velvet FANCON TOUR<HAPPINESS : My Dear, ReVe1uv>in MACAU」を開催した。マカオで初めて開催される単独公演であるだけに、両日のチケットは全席完売を記録し、現地での人気の高さを証明した。「Happiness」でファンコンサートの幕を開けた彼女たちは、「Psycho