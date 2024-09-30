【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は３０日、ソウルでスロバキアのフィツォ首相と会談し、両国関係を戦略的パートナーに格上げするとともに、貿易、投資、エネルギー、国防・防衛産業などの重要分野を中心に両国関係を深化・発展させることを柱とする共同声明を採択した。大統領室が発表した。貿易・投資分野では「貿易投資促進フレームワーク（ＴＩＰＦ）樹立了解覚書（ＭＯＵ）」を締結。貿易・投