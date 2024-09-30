東京証券取引所週明け30日の東京株式市場は全面安の展開になった。日経平均株価（225種）は急落し、下げ幅が一時2000円を超えた。自民党の石破茂総裁が発足させる新政権では、日銀の追加利上げや増税が進むとの警戒が強まり、市場に「石破ショック」が広がった。終値は前週末比1910円01銭安の3万7919円55銭。終値の下げ幅は過去5番目の大きさだった。東京外国為替市場の円相場は対ドルで上昇し、一時1ドル＝141円台を付けた。