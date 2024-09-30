バンダイは、「ONE PIECE DAY’24」にて先行販売された「ONE PIECEカードゲーム プレミアムカードコレクション-ONE PIECE DAY'24-」(990円／送料・手数料別途)の予約受付を、「プレミアムバンダイ」にて9月30日11時に開始した。「ONE PIECEカードゲーム プレミアムカードコレクション-ONE PIECE DAY'24-」(990円／送料・手数料別途)本商品は、『ONE PIECE』の大規模イベント「ONE PIECE DAY’24」で一人1点までの先行販売を実施し