Nobuhiro Kubo［東京３０日ロイター］ - 楽天グループは３０日、１００％子会社の楽天カードとみずほフィナンシャルグループが資本業務提携を検討していくことで合意したと発表した。これまで協議を進めてきた楽天銀行など金融子会社の再編は中止する。楽天カードは提携後も楽天Ｇの連結子会社とする方針。楽天Ｇは発表文の中で、「フィンテック事業のコアビジネスである楽天カードの更なる成長に向けて、みずほＦＧとの連携を