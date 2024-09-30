29日午後、ソウル江南（カンナム）区COEX前の特設ステージで開かれた「2024 江南フェスティバル永東大路K-POPコンサート」に元ASTROのラキ、イ・ムジンが登場した。本イベントはソウル市江南区が主催する全エリア無料のイベントで、Guckkasten、元ASTROのラキ、MAMAMOOのソラ、Apink、OH MY GIRL、ONEUS、イ・ムジン、ITZYなどが出演した。・元ASTRO ラキ、2ndミニアルバム「BLANK」発売を記念して10月14日より日本でプロモーショ