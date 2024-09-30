1993年に発売された「DOOM」はファーストパーソン・シューティング(FPS)ゲームの草分け的存在であると同時に、カーナビやスマート芝刈り機、医療用超音波スキャナー、妊娠検査キットなどありとあらゆる端末に移植されていることで有名です。そしてついに、DOOMの量子コンピューター移植版である「Quandoom」がリリースされました。GitHub - Lumorti/Quandoom: A port of DOOM for a quantum computerhttps://github.com/Lumorti/Qu