日本列島には2つの台風があり、小笠原諸島付近の台風17号は、明日10月1日(火)帰宅時間帯に最も関東の陸地に近づく見込みです。陸地からは離れて通りますが、千葉や茨城など沿岸部を中心に強風や高波、急な雨に注意が必要です。台風17号小笠原に最接近明日1日(火)午前に伊豆諸島へ台風17号は、30日正午現在、父島の西南西にあって、1時間に15キロの速さで北へ進んでいます。小笠原諸島に最も接近しているとみられ、父島では昼過