日本時間１５時００分に英実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）、経常収支（2025年 第2四半期）、ネーションワイド住宅価格指数（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）15:00 予想0.6%前回0.6%（前期比) 予想0.9%前回0.9%（前年比) 経常収支（2025年 第2四半期）15:00 予想N/A前回-210.0億ポンド（経常収支) ネーション