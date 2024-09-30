北朝鮮の外貨獲得のために制作された絵画が韓国のネット通販で売られていたことがわかり、韓国メディアが相次いで伝えるなど、波紋を広げています。北朝鮮で描かれたとする絵画が販売されていたのは、韓国のIT大手「ネイバー」が運営するインターネットショッピングサイトです。販売実態について調査を行った韓国の国会議員によりますと、韓国政府が「外貨稼ぎを目的とする美術団体」と定めた万寿台創作社が制作した作品などが売ら