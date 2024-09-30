週明け３０日の東京株式市場は全面安だった。日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値に比べて２０００円超下落した。終値は、１９１０円０１銭安の３万７９１９円５５銭だった。下落幅は過去５番目の大きさ。前週末は大幅高だったが、自民党総裁選の結果を受けて巻き戻しが起きた。前週末２７日は、午後の総裁選第１回投票で、高市経済安全保障相が首位になった。高市氏は日本銀行の利上げ方針に反して金融緩和を行う姿勢