自民党の石破茂総裁は30日、党4役とともに記者会見に臨み、衆議院の解散を表明した。解散時期は9日、15日に公示し、投開票は27日に向けて調整が進む。石破総裁は明日10月1日に行われる臨時国会で、第102代の内閣総理大臣に就任する予定だ。【映像】総裁選に勝利し涙、涙の石破陣営石破氏は27日、9人の候補者が出た総裁選で、高市早苗氏との決選投票の末に、初めて総裁に選ばれた。総裁選出馬時には衆議院の早期解散に対して慎