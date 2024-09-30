将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、22）に永瀬拓矢九段（32）が挑戦する第72期王座戦五番勝負が9月30日、京都市の「ウェスティン都ホテル京都」で第3局の対局が行われている。ABEMAの中継には、本田奎六段（27）が出演。解説の合間には、「序中盤で知らないこと無いのでは…」と藤井王座の更なる“進化”に言及した。【中継】藤井王座VS永瀬九段 注目の第3局（生中継中）藤井王座の初防衛か、後がなく