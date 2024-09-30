インテグループ [東証Ｇ] が9月30日大引け後(15:00)に決算を発表。25年5月期第1四半期(6-8月)の経常損益(非連結)は1.3億円の赤字(前年同期は2.6億円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の59.6％→-103.5％に急悪化した。 株探ニュース