自民党派閥「清和政策研究会」（安倍派）の政治資金パーティーをめぐる事件で、政治資金規正法違反（虚偽記載）の罪で在宅起訴された同派事務局長の松本淳一郎被告（77）に対し、東京地裁（細谷泰暢裁判長）は30日、禁錮3年執行猶予5年（求刑禁錮3年）の有罪判決を言い渡した。自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐる虚偽記載事件の構図自民裏金事件で判決が言い渡されるのは、二階派の元事務局長=禁錮2年執行猶予5年の有罪