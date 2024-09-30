ワンダープラネット [東証Ｇ] が9月30日大引け後(15:00)に非開示だった業績見通しを発表。24年8月期の業績予想は経常利益(非連結)が前の期比3.9倍の1.1億円に拡大する見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2024年８月期の業績予想につきましては、近年の世界のモバイル向けゲーム市場を取り巻く競合環境の変化が以前にも増して著しく、既存運営タイトルの業績動向を精緻に