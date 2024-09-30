テクノアルファ [東証Ｓ] が9月30日大引け後(15:00)に決算を発表。24年11月期第3四半期累計(23年12月-24年8月)の連結経常利益は前年同期比23.1％減の1億2000万円に減った。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(3Q)の連結経常損益は1000万円の赤字(前年同期は3100万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-4.2％→-0.7％に大幅改善した。 株探ニュース