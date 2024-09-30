「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午後２時現在で、日産自動車が「売り予想数上昇」で２位となっている。 同社は２６日の取引終了後、２７日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）において、上限を１億９５４７万３６００株（発行済み株数の５．０３％）、または７９８億５０９６万５６００円とする自社株買いを実施し、取得した全株式を１０月３日付