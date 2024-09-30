ドイツ・ベルリン市ミッテ区の公有地に設置された「少女像」、いわゆる“慰安婦像”が撤去される見通しだ。【注目】韓国で慰安婦を「売春婦」と主張した女性教授の末路少女像は日本による従軍慰安婦の被害を象徴する像だ。ミッテ区当局は4週間以内に少女像を私有地に移さなければ、撤去を命じるとしている。ミッテ区の区庁長は声明を通じて「公共用地に設置された個人の芸術作品や記念碑としての平和の少女像は、臨時許可しか得ら