辻希美元「モーニング娘。」メンバーの辻希美だが、最近はめっきり長女の活躍ばかりが注目されていて……。9月18日に「TikTok」のアカウントを開設した、長女・希空（のあ）さん。開設から9月29日まで「12日連続投稿」を見せており、29日の動画にはとうとう、母親の辻本人も登場した。《グダグダすぎる笑》《高二》《親子》などのコメント、ハッシュタグとともに、おそろいのサングラス、「ハローキティ」と「クロミ」の色違